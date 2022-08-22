Власти просят о бдительности на День независимости, потому что «россия помешана на датах»https://racurs.ua/n173975-vlasti-prosyat-o-bditelnosti-na-den-nezavisimosti-potomu-chto-rossiya-pomeshana-na-datah.htmlРакурс
росія справді схиблена на датах, тому у Головному управлінні розвідки Міноборони закликають українців бути «особливо обережними» 24 серпня
Є підвищена загроза ракетних ударів і інших провокацій, як всередині країни, так і зовні. Росія і путінський режим атакували незалежність України та незалежну Україну. Вони справді схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б бути перестороженими і готовими до того, що і День незалежності буде атаковано. Україна до цього готова, — заявили в ГУР.
Влада українських міст та регіонів також вирішила нагадати громадянам про особливу пильність на свята.
Міська влада Києва закликає мешканців столиці після сигналу повітряної тривоги одразу йти в укриття.
Найближчими днями можливі загрози завдавання військами рф ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових обʼєктах, обʼєктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах, а також обʼєктах, що забезпечують життєдіяльність населення під час відзначення Дня державного прапора України та Дня незалежності України, — зазначають у КМДА.
Від 22 серпня до 24 серпня включно скорочено час курсування наземного громадського транспорту в столиці: з 6.00 до 21.00.
Столичний метрополітен у ці дні працює для перевезень пасажирів також з 6.00 до 21.00.
Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом, йдеться у повідомленні «Київпастрансу».
Поліція не виключає, що російський агресор найближчими днями посилить ракетні та артобстріли Харкова, можлива активізація диверсійно-розвідувальних груп рф і терористичні акти, розповів «Суспільному» начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
Правоохоронці збільшили кількість патрулів, посилили перевірки документів, додаткову увагу звертають на тих, хто приїхав до Харкова нещодавно.
У Києві з 22 до 25 серпня заборонили проводити масові заходи, мирні збори, мітинги та інші заходи, повʼязані із великим скупченням людей. Про це ідеться в дорученні начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-майора Миколи Жирнова.
У Харкові 24 серпня закриють метро для проїзду. 22−23 серпня, а також з 25 серпня підземка до окремого розпорядження працюватиме до 18.00. Крім того, 24 серпня у Харкові не курсуватиме наземний транспорт, повідомляє міськрада. «Укрзалізниця» скасувала потяги до Харкова 23−25 серпня у зв’язку із запровадженням комендантської години в Харківській області з 19.00 23 серпня до 7.00 25 серпня.
У Дніпропетровській області через війну 23 та 24 серпня не буде масових заходів. Вони заборонені заради безпеки. Комендантська година в області без змін. У Нікопольському районі, як і раніше, вона стартує з 21.00, у Криворізькому — з 22.00, у Дніпровському, Павлоградському, Новомосковському, Камʼянському районах — з 23.00. Усюди триває до 5.00.
Подовжили її лише у Синельниківському районі. Там вона з 21.00 до 6.00. У цей час виходити на вулицю не можна. Правоохоронці патрулюватимуть міста та села вдень та вночі у посиленому режимі. Потяги далекого сполучення забезпечуватимуть лише критично необхідні перевезення у регіоні.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Миколаїв не закриватимуть на в’їзд і виїзд 23 та 24 серпня. Він закликав жителів працювати дистанційно через загрозу обстрілів з боку рф.
Влада не проводитиме масових заходів у місті до Дня незалежності та закликає містян залишатися вдома.
Щодо міфів про наступ росіян. Це, як на початку війни, роздувається, щоб усі боялися. Військові не бачать перспективи скорого просування ворогом в сторону Миколаєва. Тому вірте в ЗСУ, вони нас охороняють і бережуть, — наголосив Кім.
У Луцьку також скасували усі масові урочисті заходи, які були заплановані для відзначення Дня державного прапора України та Дня незалежності України. Рішення пов’язане з безпековою ситуацією в Україні, повідомив Луцький міський голова Поліщук.
Тим часом Повітряні сили ЗСУ заявили, що готові до будь-якого розвитку подій 24 серпня.
Наші військові готові до будь-яких сценаріїв. Розглядаються різні варіанти, кризові ситуації. Воїни Повітряних сил будуть боронити наше небо. Потрібно знати, до чого готується ворог, які сили та засоби сконцентрував на підступах до наших кордонів — ведеться постійна розвідка, — сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, українська сторона враховує наявність російських літаків на десятках аеродромів в білорусі, на території Криму та в росії, а також ракетного озброєння, яке противник зосереджує навколо України.
Громадян просять заздалегідь дізнаватись про місцеперебування укриттів при плануванні своїх маршрутів пересування. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі національного телемарафону 21 серпня.
У відеозверненні 20 серпня президент Володимир Зеленський також зазначив, що наступного тижня росія може постаратися здійснити особливо жорстокі дії.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що росія може збільшити на День незалежності кількість ракетних обстрілів певних українських міст.