День независимости под российскими бомбами – правительственный квартал Киева на неделю переведут на удаленку

https://racurs.ua/n173934-den-nezavisimosti-pod-rossiyskimi-bombami-pravitelstvennyy-kvartal-kieva-na-nedelu-perevedut.html

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Співробітникам урядового кварталу в Києві рекомендували працювати з дому з 22 по 26 серпня.

Про це з посиланням на власні джерела повідомила 21 серпня «Українська правда». Причиною цього стало очікування обстрілів з боку росії під час державних свят України — Дня державного прапора 23 серпня та Дня незалежності 24 серпня.

Нагадаємо, що в урядовому кварталі столиці знаходиться не лише Кабінет міністрів, а й Верховна Рада, Офіс президента та Національний банк.

Тим часом голова Харківської обладміністрації Олег Синегубов також запровадив обмеження: комендантська година триватиме понад добу. Вона розпочнеться 23 серпня о 19.00, а закінчиться 25 серпня о 07.00.

У звʼязку із запровадженням комендантської години у Харківській області «Укрзалізниця» скасувала всі приміські та регіональні рейси з/до Харкова.

У Центрі протидії дезінформації повідомляють про оновлення звуків повітряної тривоги. Через шантаж та інші загрози з боку рф в Україні додали декілька сигналів тривоги.

Про різні види небезпеки сповіщатимуть:

сигнал хімічної небезпеки — звук церковних дзвонів.

сигнал радіаційної небезпеки — це дзвін в набат.

сигнал евакуації з міста — як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що наступного тижня росія може здійснити особливо жорстокі дії.