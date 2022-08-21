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День незалежності під російськими бомбами - урядовий квартал Києва на тиждень переведуть на віддалену роботу
День незалежності під російськими бомбами — урядовий квартал Києва на тиждень переведуть на віддалену роботуhttps://racurs.ua/ua/n173934-den-nezalejnosti-pid-rosiyskymy-bombamy-uryadovyy-kvartal-kyieva-na-tyjden-perevedut.htmlРакурс
Співробітникам урядового кварталу в Києві рекомендували працювати з дому з 22 по 26 серпня.
Про це з посиланням на власні джерела повідомила 21 серпня «Українська правда». Причиною цього стало очікування обстрілів з боку росії під час державних свят України — Дня державного прапора 23 серпня та Дня незалежності 24 серпня.
Нагадаємо, що в урядовому кварталі столиці знаходиться не лише Кабінет міністрів, а й Верховна Рада, Офіс президента та Національний банк.
Тим часом голова Харківської обладміністрації Олег Синегубов також запровадив обмеження: комендантська година триватиме понад добу. Вона розпочнеться 23 серпня о 19.00, а закінчиться 25 серпня о 07.00.
У звʼязку із запровадженням комендантської години у Харківській області «Укрзалізниця» скасувала всі приміські та регіональні рейси з/до Харкова.
У Центрі протидії дезінформації повідомляють про оновлення звуків повітряної тривоги. Через шантаж та інші загрози з боку рф в Україні додали декілька сигналів тривоги.
Про різні види небезпеки сповіщатимуть:
сигнал хімічної небезпеки — звук церковних дзвонів.
сигнал радіаційної небезпеки — це дзвін в набат.
сигнал евакуації з міста — як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що наступного тижня росія може здійснити особливо жорстокі дії.
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