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День незалежності під російськими бомбами - урядовий квартал Києва на тиждень переведуть на віддалену роботу

День незалежності під російськими бомбами — урядовий квартал Києва на тиждень переведуть на віддалену роботу

21 сер 2022, 16:03
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Співробітникам урядового кварталу в Києві рекомендували працювати з дому з 22 по 26 серпня.





Про це з посиланням на власні джерела повідомила 21 серпня «Українська правда». Причиною цього стало очікування обстрілів з боку росії під час державних свят України — Дня державного прапора 23 серпня та Дня незалежності 24 серпня.

Нагадаємо, що в урядовому кварталі столиці знаходиться не лише Кабінет міністрів, а й Верховна Рада, Офіс президента та Національний банк.

Тим часом голова Харківської обладміністрації Олег Синегубов також запровадив обмеження: комендантська година триватиме понад добу. Вона розпочнеться 23 серпня о 19.00, а закінчиться 25 серпня о 07.00.

У звʼязку із запровадженням комендантської години у Харківській області «Укрзалізниця» скасувала всі приміські та регіональні рейси з/до Харкова.

У Центрі протидії дезінформації повідомляють про оновлення звуків повітряної тривоги. Через шантаж та інші загрози з боку рф в Україні додали декілька сигналів тривоги.

Про різні види небезпеки сповіщатимуть:

  • сигнал хімічної небезпеки — звук церковних дзвонів.

  • сигнал радіаційної небезпеки — це дзвін в набат.

  • сигнал евакуації з міста — як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що наступного тижня росія може здійснити особливо жорстокі дії.

Джерело: Ракурс


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