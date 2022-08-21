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Ракурс
В росії не можуть сформувати нові підрозділи через нестачу охочих воювати в Україні

В росії не можуть сформувати нові підрозділи через нестачу охочих воювати в Україні

21 сер 2022, 15:49
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У нижньогородській області рф фактично зірвано формування танкового батальйону, що триває з початку липня. З необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30.





Для більшої вмотивованості керівництво області обіцяє виплачувати з 1 вересня щомісячну фінансову допомогу у розмірі 10 тис. російських рублів сім’ям «добровольців-контрактників», у яких діти навчаються у 10−11 класах середніх загальноосвітніх шкіл.

Втім, це не спричинило значного припливу охочих відправитись на війну.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що в росії створили нову мобілізаційну систему. Вона передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом, коли у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються коштом місцевого бюджету.

В зону особливої уваги «рекрутерів» потрапляють, в першу чергу, представники «малих народів» та найбідніше населення. Згідно з соціологічними дослідженнями, саме ці категорії мають найбільший «протестний потенціал» через погіршення соціально-економічної ситуації.

Джерело: Ракурс


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