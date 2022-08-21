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Рашисти втратили вже понад 45 тис. осіб, фото: «Еспресо»
Більше, ніж закупили мішків для тіл — рашисти втратили вже понад 45 тис. осібhttps://racurs.ua/ua/n173923-bilshe-nij-zakupyly-mishkiv-dlya-til-rashysty-vtratyly-vje-ponad-45-tys-osib.htmlРакурс
Російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 45,2 тис. осіб.
За добу цей показник зріс на 300 осіб. Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 1 тис. 912 танків;
- 4 тис. 224 бойові броньовані машини;
- 1 тис. 28 артилерійських систем;
- 266 одиниць РСЗВ;
- 141 одиницю засобів ППО;
- 234 літаки;
- 197 гелікоптерів;
- 806 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 190 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 тис. 143 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 99 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках.
Нагадаємо, напередодні масштабно російського вторгнення в Україну стало відомо, що росія закупила 45 тис. целофанових пакетів для перевезення трупів.
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