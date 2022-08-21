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Рашисты потеряли уже более 45 тыс. человек, фото: «Эспрессо»

Больше, чем закупили мешков для тел — рашисты потеряли уже более 45 тыс. человек

21 авг 2022, 11:28
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Російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 45,2 тис. осіб.





За добу цей показник зріс на 300 осіб. Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 1 тис. 912 танків;
  • 4 тис. 224 бойові броньовані машини;
  • 1 тис. 28 артилерійських систем;
  • 266 одиниць РСЗВ;
  • 141 одиницю засобів ППО;
  • 234 літаки;
  • 197 гелікоптерів;
  • 806 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 190 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 143 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 99 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках.

Нагадаємо, напередодні масштабно російського вторгнення в Україну стало відомо, що росія закупила 45 тис. целофанових пакетів для перевезення трупів.

Источник: Ракурс


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