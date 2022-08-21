Рашисты потеряли уже более 45 тыс. человек, фото: «Эспрессо»

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Російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 45,2 тис. осіб.

За добу цей показник зріс на 300 осіб. Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

1 тис. 912 танків;

4 тис. 224 бойові броньовані машини;

1 тис. 28 артилерійських систем;

266 одиниць РСЗВ;

141 одиницю засобів ППО;

234 літаки;

197 гелікоптерів;

806 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

190 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 тис. 143 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

99 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках.

Нагадаємо, напередодні масштабно російського вторгнення в Україну стало відомо, що росія закупила 45 тис. целофанових пакетів для перевезення трупів.