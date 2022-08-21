Російські війська продовжують спроби окупації нових територій, фото: «Телеграфъ»

https://racurs.ua/ua/n173922-rashystam-vdalosya-prosunutysya-v-rayoni-selyscha-blagodatne-na-mykolayivskomu-napryamku-genshtab.html

Ракурс

Російські війська на Миколаївському напрямку ведуть бій у напрямку Васильки — Благодатне.

Ворог має частковий успіх, зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне, бойові дії тривають. Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На інших напрямках наразі така ситуація: