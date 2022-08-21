Очільника СБУ Кіровоградщини знайшли мертвим — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n173921-ochilnyka-sbu-kirovogradschyny-znayshly-mertvym-zmi.htmlРакурс
У Кропивницькому вчора, 20 серпня, ввечері виявили мертвим начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного.
У чоловіка було проникаюче вогнепальне поранення тіла. Про це з посиланням на інформовані джерела повідомляє видання «Обозреватель».
Зазначається, що тіло Наконечного у квартирі по вулиці Тарковського виявила його дружина.
Обставини інциденту встановлюються.
За попередніми даними, вчинив акт самогубства із застосуванням нагородної вогнепальної зброї — пістолета, — зазначають джерела видання.
Наконечний обіймав посаду начальника УСБУ в Кіровоградській області з початку 2021 року.
Також про загибель Наконечного повідомляє місцеве видання «Гречка». Зазначається, що правоохоронці цю інформацію підтвердили.
СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки у Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство, — повідомила виданню очільниця прес-служби СБУ Юлія Ткач.
Джерело: «Обозреватель», «Гречка»