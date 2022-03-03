Знайшли мертвим мера Кремінної Струка

https://racurs.ua/ua/n167865-znayshly-mertvym-mera-kreminnoyi-ranishe-yogo-pidozruvaly-v-zradi-ukrayiny.html

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Голова Кремінецької громади Володимир Струк знайдений мертвим.

Струк також екс-депутат Луганської облради. У 2014 році він був активним прибічником угруповання ЛНР, потім він виїхав на вільну від тимчасової окупації частину Луганської області.

Струка двічі обирали головою Кремінецькоі ОТГ. В останній тиждень він активно зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів до комунікації з РФ та ЛНР, а збирав депутатів з цього приводу.

1 березня поліція отримала заяву від дружини, що Струка викрали невідомі в камуфляжній формі.

Причина смерті (попередньо) — вогнепальне поранення в область серця. Увесь державний апарат України — СБУ, МВС, прокуратура, суди вісім років нічого не змогли зробити з відвертим сепаратистом Струком. Але коли російські війська підійшли за 15 км до Кремінної, Володимира Струка судили судом народного трибуналу, — повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Смерть Струка у телевізійному ефірі прокоментувала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

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