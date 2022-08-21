Александр Наконечный, фото: Игорь Демчук, «УЦ»

https://racurs.ua/n173921-glavu-sbu-kirovogradschiny-nashli-mertvym-smi.html

Ракурс

У Кропивницькому вчора, 20 серпня, ввечері виявили мертвим начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного.

У чоловіка було проникаюче вогнепальне поранення тіла. Про це з посиланням на інформовані джерела повідомляє видання «Обозреватель».

Зазначається, що тіло Наконечного у квартирі по вулиці Тарковського виявила його дружина.

Обставини інциденту встановлюються.

За попередніми даними, вчинив акт самогубства із застосуванням нагородної вогнепальної зброї — пістолета, — зазначають джерела видання.

Наконечний обіймав посаду начальника УСБУ в Кіровоградській області з початку 2021 року.

Також про загибель Наконечного повідомляє місцеве видання «Гречка». Зазначається, що правоохоронці цю інформацію підтвердили.

СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки у Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство, — повідомила виданню очільниця прес-служби СБУ Юлія Ткач.

Джерело: «Обозреватель», «Гречка»