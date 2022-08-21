володимир путін, фото: LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n173920-donku-mozku-putina-vbyly-u-rosiyi-video.html

Ракурс

У росії в районі розташованого неподалік від москви селища Великі Вяземи в ніч на сьогодні, 21 серпня, було підірвано автомобіль Land Cruiser Prado, в якому перебувала 30-річна Дар’я Дугіна — донька «російського православного філософа» та ідеолога «руського міра» Олександра Дугіна.

Від отриманих травм жінка померла. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Автомобіль, який вибухнув, належав батьку загиблої. За інформацією російських ЗМІ, Дугін теж мав їхати на цій автівці, але в останній момент передумав сідати в машину до дочки.

Дугіна вважають наближеною до путіна особою, західна преса, зокрема, називає його «мозком путіна». Вважається, що Дугін де-факто є автором української стратегії Путіна, він виступав за введення російських військ в Україну та окупацію країни.

Зокрема, ще у 2014 році Дугін закликав вбивати українців.

Українців треба вбивати, вбивати і вбивати, це я вам як професор говорю, — заявляв він тоді.

Тепер же Дугіну довелося відчути на собі, що означають такі заклики. У соцмережах з’явилося відео, на якому можна побачити шокованого «філософа» на місці загибелі дочки.

Безутішний чоловік перебуває в шоці і не може повірити в те, що трапилося. У розпачі він схопився за голову, — описують поведінку Дугіна російські ЗМІ.

Дар’я Дугіна підтримувала ідеї свого батька та працювала політичним оглядачем в очолюваному ним Міжнародному євразійському русі.

Вона також перебувала під санкціями низки країн.