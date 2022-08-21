Рашисти вдарили ракетами по зерносховищу на Одещині

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Росіяни запустили п’ять ракет по Одещині, фото: «Суспільне»
Рашисти вдарили ракетами по зерносховищу на Одещиніhttps://racurs.ua/ua/n173919-rashysty-vdaryly-raketamy-po-zernoshovyschu-na-odeschyni.htmlРакурс
Росіяни в ніч на сьогодні, 21 серпня, завдали нового ракетного удару по Одещині. Атаку було здійснено п’ятьма ракетами. Дві з них збили над Чорним морем.
Ще три ракети влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств Одеського району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Є влучання в зерносховище. Постраждалих немає. На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група, — зазначив Братчук.
В Оперативному командуванні «Південь» зазначають, що дві ракети типу «Калібр», випущені з акваторії Чорного моря, були збиті зенітним ракетним підрозділом близько 3.00.
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