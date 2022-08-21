Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Олександр Усик, скріншот відео

Усик знову здолав Джошуа та назвав наступного суперника (ВІДЕО)

21 сер 2022, 08:29
999

Український боксер Олександр Усик вдруге здолав британця Ентоні Джошуа у поєдинку за чемпіонські пояси у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Попередній бій у вересні 2021 року завершився перемогою Усика за очками, Джошуа скористався передбаченим контрактом правом на бій-реванш.





Цього разу переможця також визначали за очками — Усик переміг роздільним рішенням суддів: 113−115, 115−113, 116−112. Про це, повідомляє видання Sport.ua.

Після бою Усик заявив, що присвячує перемогу всій Україні.

Він також розповів, з ким хоче провести наступний поєдинок — це британський боксер Тайсон Ф’юрі, який нещодавно заявив про завершення спортивної кар'єри.

Я буду боксувати з Тайсоном Ф’юрі, або не боксуватиму взагалі, — заявив Усик й напрямку звернувся до британця, закликавши його повернутися на ринг.

Пізніше Усик також підтвердив цю заяву на прес-конференції.

Поєдинок Усика та Джошуа відбувся в Джидді (Саудівська Аравія) в ніч з 20 на 21 серпня.

Джерело: Sport.ua

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів