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Россияне запустили пять ракет по Одесчине, фото: «Суспільне»

Рашисты ударили ракетами по зернохранилищу на Одесчине

21 авг 2022, 09:11
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Росіяни в ніч на сьогодні, 21 серпня, завдали нового ракетного удару по Одещині. Атаку було здійснено п’ятьма ракетами. Дві з них збили над Чорним морем.





Ще три ракети влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств Одеського району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Є влучання в зерносховище. Постраждалих немає. На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група, — зазначив Братчук.

В Оперативному командуванні «Південь» зазначають, що дві ракети типу «Калібр», випущені з акваторії Чорного моря, були збиті зенітним ракетним підрозділом близько 3.00.

Источник: Ракурс


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