Ракетный удар рф по общежитию Харькова — найдены уже 18 тел

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Ракурс

Ракетний удар воєнних злочинців росії по гуртожитку Харкова забрав життя 18-х мешканців Салтівського району міста. Наразі рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій продовжують пошукові роботи на місці трагедії.

Сьогодні на місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів рятувальники виявили ще три тіла загиблих. Про це повідомила у суботу міська рада Харкова.

Один із загиблих чоловік, інші тіла, на жаль, перебувають у такому стані, що потребують вивчення експертами.

Нагадаємо, на світанку 18 серпня воєнні злочинці рф завдали п’ять ракетних ударів по Харкову, влучивши по Слобідському та Холодногірському районах. Сталася часткова руйнація чотириповерхового гуртожитку та покрівлі будівлі трамвайного депо.