рф кивает на «химический терроризм» Киева - солдаты рф отравились ботулотоксином

https://racurs.ua/n173908-rf-kivaet-na-himicheskiy-terrorizm-kieva-soldaty-rf-otravilis-botulotoksinom.html

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Міністерству оборони росії, відповідальному за воєнні злочини проти України та геноцид українців, примарилося, що Україна використала ботулотоксин для отруєння російських воєнних злочинців у Запорізькій області. Солдати рф отруїлися в окупованій Василівці, а кремль встиг звинуватили Київ у використанні хімічної зброї.

Пропагандистські ЗМІ рф повідомили, що 31 липня російських військових госпіталізували з сильним отруєнням. У них виявили ботулотоксин типу «В».

Ботулотоксин — один із найбільш потужних природних токсинів, який викликає хворобу ботулізм (важке отруєння). Потрапити в організм людини він може після вживання отруєної риби або мʼяса — якщо їх недостатньо проварити чи посмажити. Бактерія Clostridium botulinum потрапляє у продукти з частинками ґрунту, розвивається без доступу повітря: у герметично закритих банках консервів із грибів, овочів, ягід, а також у шматках солоних, копчених, в’ялених м’ясних продуктів та риби.

У ХХ столітті США проводили випробування хімічної та біологічної зброї на основі ботулотоксина. Також із ботулотоксина виготовляється ботокс, який використовують для косметичних процедур.