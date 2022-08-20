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Ракурс
Длинная пробка на выезде из Севастополя попала на видео

Длинная пробка на выезде из Севастополя попала на видео (ВИДЕО)

20 авг 2022, 17:56
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Довжелезний затор на виїзді з Севастополя утворився в суботу, 20 серпня, в тимчасово окупованому Криму після подій останніх днів. За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, затор на виїзд з окупованого воєнними злочинцями росії міста спостерігається прямо зараз.





Вранці 20 серпня пролунав черговий вибух у Севастополі, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник.

31 липня призначений рф «губернатор» окупованого Севастополя повідомив, що безпілотник атакував штаб російського флоту, в місті скасували святкові заходи до дня ВМФ окупантів.

Нагадаємо, тим часом корабельне угруповання ворога біля берегів окупованого півострова залишається без суттєвих змін та продовжує маневрувати вздовж кримського узбережжя в ракетно-безпечних для себе районах. На бойовому чергуванні перебувають два надводних ракетоносія, споряджені 16-ма «Калібрами».

Источник: Ракурс


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