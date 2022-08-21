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Українська ППО збила три розвідувальні дрони росіян над Херсонщиною
Українська ППО збила три розвідувальні дрони росіян на півдніhttps://racurs.ua/ua/n173932-ukrayinska-ppo-zbyla-try-rozviduvalni-drony-rosiyan-nad-hersonschynou.htmlРакурс
У небі над Херсонщиною 21 серпня зенітні ракетні підрозділи ЗСУ знищили одразу три дрони оперативно-тактичного рівня.
Ймовірно, це були «Орлан-10», повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Російські військові намагалися проводити ними повітряну розвідку та коригували вогонь артилерії.
Тим часом в Службі безпеки України повідомили, що тільки кожен 20-й ракетний удар росія завдала по військовому обʼєкту, решта 19 ракет цілили по цивільних — влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети.
Те, що українці будували й створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя. За шість місяців повномасштабної війни світ побачив звіряче обличчя кремля — тисячі загиблих українців, знищені домівки, діти, які втратили своїх батьків. Ми не забудемо і не пробачимо жоден кривавий злочин російських терористів! Вони понесуть справедливе покарання, — йдеться у повідомленні СБУ.
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