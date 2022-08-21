Українська ППО збила три розвідувальні дрони росіян над Херсонщиною

https://racurs.ua/ua/n173932-ukrayinska-ppo-zbyla-try-rozviduvalni-drony-rosiyan-nad-hersonschynou.html

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У небі над Херсонщиною 21 серпня зенітні ракетні підрозділи ЗСУ знищили одразу три дрони оперативно-тактичного рівня.

Ймовірно, це були «Орлан-10», повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Російські військові намагалися проводити ними повітряну розвідку та коригували вогонь артилерії.

Тим часом в Службі безпеки України повідомили, що тільки кожен 20-й ракетний удар росія завдала по військовому обʼєкту, решта 19 ракет цілили по цивільних — влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети.