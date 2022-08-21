Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українська ППО збила три розвідувальні дрони росіян над Херсонщиною

Українська ППО збила три розвідувальні дрони росіян на півдні

21 сер 2022, 15:36
999

У небі над Херсонщиною 21 серпня зенітні ракетні підрозділи ЗСУ знищили одразу три дрони оперативно-тактичного рівня.





Ймовірно, це були «Орлан-10», повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Російські військові намагалися проводити ними повітряну розвідку та коригували вогонь артилерії.

Тим часом в Службі безпеки України повідомили, що тільки кожен 20-й ракетний удар росія завдала по військовому обʼєкту, решта 19 ракет цілили по цивільних — влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

Те, що українці будували й створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя. За шість місяців повномасштабної війни світ побачив звіряче обличчя кремля — тисячі загиблих українців, знищені домівки, діти, які втратили своїх батьків. Ми не забудемо і не пробачимо жоден кривавий злочин російських терористів! Вони понесуть справедливе покарання, — йдеться у повідомленні СБУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів