Влада просить не легковажити на День незалежності, бо "росія схиблена на датах"

https://racurs.ua/ua/n173975-vlada-prosyt-ne-legkovajyty-na-den-nezalejnosti-bo-rosiya-shyblena-na-datah.html

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росія справді схиблена на датах, тому у Головному управлінні розвідки Міноборони закликають українців бути «особливо обережними» 24 серпня

Є підвищена загроза ракетних ударів і інших провокацій, як всередині країни, так і зовні. Росія і путінський режим атакували незалежність України та незалежну Україну. Вони справді схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б бути перестороженими і готовими до того, що і День незалежності буде атаковано. Україна до цього готова, — заявили в ГУР.

Влада українських міст та регіонів також вирішила нагадати громадянам про особливу пильність на свята.

Міська влада Києва закликає мешканців столиці після сигналу повітряної тривоги одразу йти в укриття.

Найближчими днями можливі загрози завдавання військами рф ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових обʼєктах, обʼєктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах, а також обʼєктах, що забезпечують життєдіяльність населення під час відзначення Дня державного прапора України та Дня незалежності України, — зазначають у КМДА.

Від 22 серпня до 24 серпня включно скорочено час курсування наземного громадського транспорту в столиці: з 6.00 до 21.00.

Столичний метрополітен у ці дні працює для перевезень пасажирів також з 6.00 до 21.00.

Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом, йдеться у повідомленні «Київпастрансу».

Поліція не виключає, що російський агресор найближчими днями посилить ракетні та артобстріли Харкова, можлива активізація диверсійно-розвідувальних груп рф і терористичні акти, розповів «Суспільному» начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Правоохоронці збільшили кількість патрулів, посилили перевірки документів, додаткову увагу звертають на тих, хто приїхав до Харкова нещодавно.

У Києві з 22 до 25 серпня заборонили проводити масові заходи, мирні збори, мітинги та інші заходи, повʼязані із великим скупченням людей. Про це ідеться в дорученні начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-майора Миколи Жирнова.

У Харкові 24 серпня закриють метро для проїзду. 22−23 серпня, а також з 25 серпня підземка до окремого розпорядження працюватиме до 18.00. Крім того, 24 серпня у Харкові не курсуватиме наземний транспорт, повідомляє міськрада. «Укрзалізниця» скасувала потяги до Харкова 23−25 серпня у зв’язку із запровадженням комендантської години в Харківській області з 19.00 23 серпня до 7.00 25 серпня.

У Дніпропетровській області через війну 23 та 24 серпня не буде масових заходів. Вони заборонені заради безпеки. Комендантська година в області без змін. У Нікопольському районі, як і раніше, вона стартує з 21.00, у Криворізькому — з 22.00, у Дніпровському, Павлоградському, Новомосковському, Камʼянському районах — з 23.00. Усюди триває до 5.00.

Подовжили її лише у Синельниківському районі. Там вона з 21.00 до 6.00. У цей час виходити на вулицю не можна. Правоохоронці патрулюватимуть міста та села вдень та вночі у посиленому режимі. Потяги далекого сполучення забезпечуватимуть лише критично необхідні перевезення у регіоні.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Миколаїв не закриватимуть на в’їзд і виїзд 23 та 24 серпня. Він закликав жителів працювати дистанційно через загрозу обстрілів з боку рф.