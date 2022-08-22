Для масштабних атак залишилося вісім-десять тижнів - естонський генерал про спроби наступу ЗСУ та армії рф

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З наближенням осені в України та росії залишається вісім-десять тижнів для організації масштабних атак.

Збройні сили України великих наступальних операцій не проводять. Тимчасове вікно для великих наступів відносно коротке — вісім-десять тижнів. Із середини жовтня буде дуже складно організувати наступ, — сказав естонський генерал Вейко-Велло Пальм.

У передачі Ukraina stuudio на каналі ETV він зазначив, що російській армії, як і раніше, не вдалося досягти значних успіхів: вони не змогли нікуди прорватися.

У багатьох місцях українська інформаційна операція разом із контратаками спрацювала дуже добре, і мені здається, що російське керівництво запанікувало, — сказав він.

За словами Пальма, хід війни показав, що масовий наступ, який використовують російські війська, є дуже поганою тактикою.

У російської армії свої проблеми, у них немає коштів, щоб рішуче змінити ситуацію, вони ніде не домоглися вирішальної переваги. Україна добре чинила опір за допомогою західної зброї та навчання. Вони добре атакують у потрібних місцях. Російські сили не можуть зберігати темп і зазнають високих бойових втрат, — сказав він.

За словами Пальма, найбільшою проблемою для російських військ є втрата спеціалістів на полі бою.

Щодо успішних атак української армії в Криму, Пальм сказав, що цей успіх все ж таки не можна назвати початком звільнення Криму.

Крим як і раніше контролює росія, але українські військові роблять дуже хорошу роботу. Дуже складно уявити, що Україна зможе повернути Крим військовим шляхом найближчим часом. Нині жодна зі сторін не має такої зброї, такого засобу, такого методу, які сприяли б початку переломного моменту, — сказав Пальм.

Тим часом Євросоюз планує запустити тренувальну місію для ЗСУ біля кордонів України, повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Місію створять у країні, яка має навчальні центри. Початок великої операції з навчання українських бійців обговорять уже наступного тижня на зустрічі міністрів оборони ЄС у Празі.