Зеленский прокомментировал слухи о переводе Залужного на другую должность

Владимир Зеленский и Валерий Залужный, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n174021-zelenskiy-prokommentiroval-sluhi-o-perevode-zalujnogo-na-druguu-doljnost.html

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Володимир Зеленський, президент України, прокоментував поширювану останнім часом ЗМІ інформацію про можливість заміни головнокомандувача ЗСУ.

Зеленський під час прес-конференції запевнив, що зараз не планує переводити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на іншу посаду, повідомляє агентство «Укрінформ».

Не планую переводити нікуди головнокомандувача Залужного, працюємо ми однією командою, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що наразі дуже важливо, що команда є, працюють командувачі різних напрямків.

Оцінка найголовніша — ми тримаємось, значить, оцінка висока, коли ми переможемо, буде найвища оцінка, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Залужний розповів, скільки українських героїв загинули у війні з рф.

Джерело: «Укрінформ»