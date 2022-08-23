Зеленский прокомментировал слухи о переводе Залужного на другую должность

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Владимир Зеленский и Валерий Залужный, фото: «Цензор.нет»
Зеленский прокомментировал слухи о переводе Залужного на другую должностьhttps://racurs.ua/n174021-zelenskiy-prokommentiroval-sluhi-o-perevode-zalujnogo-na-druguu-doljnost.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, прокоментував поширювану останнім часом ЗМІ інформацію про можливість заміни головнокомандувача ЗСУ.
Зеленський під час прес-конференції запевнив, що зараз не планує переводити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на іншу посаду, повідомляє агентство «Укрінформ».
Не планую переводити нікуди головнокомандувача Залужного, працюємо ми однією командою, — заявив Зеленський.
Президент наголосив, що наразі дуже важливо, що команда є, працюють командувачі різних напрямків.
Оцінка найголовніша — ми тримаємось, значить, оцінка висока, коли ми переможемо, буде найвища оцінка, — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно Залужний розповів, скільки українських героїв загинули у війні з рф.
Джерело: «Укрінформ»
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