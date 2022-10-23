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Ракурс
В Энергодаре попали в гостиницу с оккупантами – мэр

В Энергодаре попали в гостиницу с оккупантами — мэр

23 окт 2022, 12:05
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Удар по готелю Енергодара Запорізької області було нанесено вранці 23 жовтня. Як повідомив мер тимчасово окупованого міста Дмитро Орлов, зранку неділі в Енергодарі був «приліт» у місцевий готель, який полюбляли використовувати окупанти.





Зранку неділі в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель «Аліса» і пошкодження закладу, — вказав Орлов.

Він додав, що наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок удару.

Водночас чиновник наголосив, що цей готель використовували окупанти та колаборанти.

Источник: Ракурс


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