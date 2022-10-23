За два часа ПВО сбило 16 иранских дронов, из них 14 — на Николаевщине

https://racurs.ua/n176053-za-dva-chasa-pvo-sbilo-16-iranskih-dronov-iz-nih-14-na-nikolaevschine.html

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Протиповітряна оборона впродовж двох годин минулої ночі збила 16 ударних дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. Про це 23 жовтня повідомило командування Повітряних сил у Телеграм.

Зокрема, на Миколаївщині силами та засобами ППО повітряного командування «Південь» було знищено 11 ворожих дронів. Інших «Шахедів» приземлили зенітники Повітряного командування «Схід» та «Центр» у східних та північних областях України.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування «Південь» Повітряних Сил на Миколаївщині знищено одинадцять ворожих дронів, ще три Shahed-136 збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни. Іще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряне командування «Схід» та Повітряне командування «Центр» на сході та півночі України, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат вказав, що за останні два тижні українські захисники збили 85% іранських дронів Shahed-136, які запускали російські війська.