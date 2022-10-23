Россия строит «линию вагнера», чтобы сдержать наступление ВСУ - разведка Британии

https://racurs.ua/n176052-rossiya-stroit-liniu-vagnera-chtoby-sderjat-nastuplenie-vsu-razvedka-britanii.html

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Власник ПВК «Вагнер» (приватної армії воєнного злочинця володимира путіна) євген пригожин заявив, що команда інженерів будує велику укріплену «лінію вагнера» в окупованій росією Луганській області. Таким чином кремль докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб стримати будь-які швидкі контрнаступи Збройних сил України.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

На оприлюдненій пригожином карті показано ділянку нещодавно побудованих протитанкових оборонних споруд і систем траншей на південний схід від Кремінної в Луганській області.

Якщо плани настільки масштабні, як стверджує пригожин, то роботи, ймовірно, спрямовані на включення річки Сіверський Донець до оборонної зони, яка частково повторює лінію контролю 2015 року, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, британська розвідка допускає, що у вищому керівництві москви справді серйозно задумуються про відступ з правобережного плацдарму на Херсонщині, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.

Також американський «Інститут вивчення війни» (ISW) вказав, що оборонні укріплення пригожина мають проходити через центральну частину Луганської області. Зусилля та заяви пригожина розходяться з кремлівською риторикою та критикують тих, кого пригожин називає повільними «ворогами-бюрократами». Така активність викликає симпатію до пригожина серед російських націоналістів, незадоволених обмеженою ескалацією кремля та дезорганізацією міноборони рф.