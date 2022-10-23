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Ракурс
Показательные «танцы» со штахетами устроил спецназ беларуси

Показательные «танцы» со штахетами устроил спецназ беларуси (ВИДЕО)

23 окт 2022, 10:40
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Кумедне відео про білоруських спецпризначенців з’явилося у соцмережах. Ймовірно, білоруські пропагандисти мали на меті цим відеороликом продемонструвати міць і силу армії білорусі.





На відео чоловіки у військовій формі під музичний супровід незграбно виконують різні примітивні трюки.

Про це 23 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Источник: Ракурс


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