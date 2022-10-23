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Показові “танці” зі штахетами влаштували спецпризначенці білорусі (ВІДЕО)
Показові «танці» зі штахетами влаштували спецпризначенці білорусі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176051-pokazovi-tanci-zi-shtahetamy-vlashtuvaly-specpryznachenci-bilorusi-video.htmlРакурс
Кумедне відео про білоруських спецпризначенців з’явилося у соцмережах. Ймовірно, білоруські пропагандисти мали на меті цим відеороликом продемонструвати міць і силу армії білорусі.
На відео чоловіки у військовій формі під музичний супровід незграбно виконують різні примітивні трюки.
Про це 23 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.
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