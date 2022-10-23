Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Показові “танці” зі штахетами влаштували спецпризначенці білорусі (ВІДЕО)

Показові «танці» зі штахетами влаштували спецпризначенці білорусі (ВІДЕО)

23 жов 2022, 10:40
999

Кумедне відео про білоруських спецпризначенців з’явилося у соцмережах. Ймовірно, білоруські пропагандисти мали на меті цим відеороликом продемонструвати міць і силу армії білорусі.





На відео чоловіки у військовій формі під музичний супровід незграбно виконують різні примітивні трюки.

Про це 23 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів