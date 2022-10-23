Показові “танці” зі штахетами влаштували спецпризначенці білорусі (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n176051-pokazovi-tanci-zi-shtahetamy-vlashtuvaly-specpryznachenci-bilorusi-video.html

Ракурс

Кумедне відео про білоруських спецпризначенців з’явилося у соцмережах. Ймовірно, білоруські пропагандисти мали на меті цим відеороликом продемонструвати міць і силу армії білорусі.

На відео чоловіки у військовій формі під музичний супровід незграбно виконують різні примітивні трюки.

Про це 23 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.