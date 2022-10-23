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Росія формує “тіньовий флот” нафтових танкерів для обходу санкцій - Bloomberg

Росія формує «тіньовий флот» нафтових танкерів для обходу санкцій — Bloomberg

23 жов 2022, 10:25
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«Тіньовий флот» нафтових танкерів, власники яких не встановлені, формується у світі для транспортування російської нафти. Про це пише впливове американське бізнес-видання Bloomberg.





Крістіан Інгерслев, головний виконавчий директор компанії Maersk Tankers в Копенгагені, яка має флот зі 170 кораблів, порадив детальніше проаналізувати, скільки кораблів було продано за останні півроку невідомим покупцям.

Стане зрозуміло, що створюється флот для того, щоб перевозити ці вантажі, — цитує Bloomberg Інгерслева.

За оцінками суднобудівного брокера Braemar, для підтримки перевезення росією чотирьох мільйонів барелів нафти щодня на Далекий Схід закуплені ще 240 суден — 102 «Афрамаксів», 58 «Суецмаксів» і 80 дуже великих нафтових танкерів. Ще торік вони перевозили іранську і венесуельську нафту.

Керівник відділу досліджень танкерів Braemar Ануп Сінгх вказав, що нині різко зросла торгівля танкерами, що здійснюється невідомими суб'єктами в Дубаї, Гонконзі, Сінгапурі і на Кіпрі. Багато з них є старими суднами і потраплять до тіньового флоту, причому деякі танкери також постачає російський судновласник ПАТ «Совкомфлот».

Також Bloomberg прогнозує сплеск перевантажень з судна на судно. Це пов’язано як із санкційним ризиком обробки експорту безпосередньо з російських портів, так і з необхідністю перевантажувати невеликі вантажі на більші танкери для далеких рейсів.

Джерело: Ракурс


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