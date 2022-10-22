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Рашисты приказали гражданскому населению покинуть Херсон, фото: «Коммерсант»

vРашисты приказали жителям Херсона немедленно переправиться на другой берег Днепра

22 окт 2022, 14:58
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Жителям Херсона окупаційна адміністрація наказала негайно залишити місто та перебратися на інший берег Дніпра, пояснюючи це «напруженою ситуацією на фронті».





Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 22 жовтня, у Telgram-каналі так званої «адміністрації Херсонської області».

У повідомленні окупантів стверджується, що людей переправлятимуть річними катерами до міста Олешки, розташованого неподалік від Херсону на лівому березі Дніпра.

Людям окупанти наказують взяти з собою документи, гроші, цінні речі та одяг.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти готують Херсон до вуличних боїв.

Источник: Ракурс


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