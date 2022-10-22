Оккупанты готовят Херсон к уличным боям. Фото: chesno.org

https://racurs.ua/n176017-okkupanty-gotovyat-herson-k-ulichnym-boyam-genshtab-vsu.html

Ракурс

Окупований Херсон російські військові готують до вуличних боїв.

Обласний центр вже залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 22 жовтня.

Зазначається, що станом на 21 жовтня загарбники виганяють пацієнтів та персонал із території Каховської лікарні. А в Енергодарі російські військові грабують залишені квартири та готелі в яких проживали.

Також у Генштабі повідомили, що москва намагається залучити до війні в Україні іноземних найманців. За наявною інформацією, в одній із країн Близького Сходу, продовжується вербування бойовиків.

Крім того, в самій росії серед цивільного населення зростає рівень невдоволення діями військового керівництва через мобілізацію, яка і досі триває у віддалених регіонах, незважаючи на офіційне оголошення її завершення.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявляли, що з 19 жовтня в окупованому місті Берислав Херсонської області з 19 жовтня припинили діяльність усі органи проросійської влади. Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими загарбниками, разом із родинами та майном.