Росіяни тікають з Херсонщини, а в білорусі заборонили відеознімання біля кордонів з Україною

https://racurs.ua/ua/n176007-rosiyany-tikaut-z-hersonschyny-a-v-bilorusi-zaboronyly-videoznimannya-bilya-kordoniv-z-ukrayinou.html

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За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області; Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське на Донеччині.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 21 жовтня.

Упродовж доби окупанти завдали чотири ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів авіаційних та зенітних керованих ракет противника зазнали райони восьми населених пунктів. Серед них — Харків, Запоріжжя та Нововоскресенське Херсонської області.

Генштаб ЗСУ повідомив, що у Пінському та Столінському районах республіки білорусь спецслужби посилюють режимно-адміністративні заходи: заборонено вести будь-яку відеозйомку включно з використанням автомобільних відеореєстраторів.

У військових комісаріатах білорусі триває робота з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку, наголошується на готовності до виклику.

На тимчасово окупованій Херсонщині у місті Берислав Херсонської області з 19 жовтня припинили діяльність усі органи окупаційної влади. Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном.

На тимчасово окупованій території Луганської області противник намагається покращити телерадіомовлення.

В Генштабі повідомляють про підтвердження ураження Силами оборони України 19 жовтня понтонної переправи під Антонівським мостом, що на Херсонщині.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та зенітний ракетний комплекс С-300 противника.