лукашенко послав путіну 24 старих танки

https://racurs.ua/ua/n176006-lukashenko-poslav-putinu-24-staryh-tanky-video.html

Ракурс

16 жовтня 2022 року чергова група завантажених вагонів-платформ із розконсервованою військовою технікою Збройних сил білорусі вирушила до росії.

Про це повідомляє телеграм-канал «Спільнота залізничників Білорусі».

За даними залізничників, 24 танки вирушили зі станції Уріччя (Могилівське відділення БелЖД) на станцію Успенська (Північно-Кавказька залізниця). До кінцевого пункту склад має прибути 26 жовтня. Загальна протяжність маршруту — 2001 км.

У міському селищі Уріччя знаходиться 969 база резерву танків. Судячи з опублікованого відео, на платформах транспортувалися танки Т-72А. Це дуже стара модернізація, що стала першою для звичайного Т-72 (оригінальний танк пішов у серію 1973 року, Т-72А — 1979 року).

Раніше міноборони рб пояснювало перевезення танків рф їхньою модернізацією. ЗМІ писали, що ця версія є малоймовірною.

Швидше за все, білорусь відправляє в Росію одні зі своїх найстаріших танків для посилення збройних сил рф — російські бронетанкові війська зазнали в Україні великих втрат за сім місяців агресії, а мобілізація в країні потребує оснащення хоч якоюсь технікою.