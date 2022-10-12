білорусь відправила в росію 20 танків Т-72 - це несумісно з планом наземної атаки України

https://racurs.ua/ua/n175680-bilorus-vidpravyla-v-rosiu-20-tankiv-t-72-ce-nesumisno-z-planom-nazemnoyi-ataky-ukrayiny.html

Ракурс

З білоруських баз зберігання росія забирає зброю, боєприпаси та іншу військову техніку, що є несумісним з підготовкою до наземної атаки з території республіки білорусь на Україну.

До такого висновку прийшов Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 12 жовтня. Водночас Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні, що влада білорусі зняла зі зберігання та відправила в росію (у Білгородську область) першу партію з 20 танків Т-72.

Крім того, оборонно-промисловий комплекс білорусі вже залучений до ремонту російської техніки, пошкодженої під час бойових дій.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив 11 жовтня про готовність своєї країни допомогти російській федерації у війні проти України.

Щодо ситуації на кордоні, то на Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, заявляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 12 жовтня.

«Ракурс» писав, що, за даними українських військових, ознак формування наступальних угруповань на території республіки білорусь та пересування військ наразі не спостерігається. Підконтрольне кремлю керівництво сусідньої держави надає армії рф свій повітряний простір та авіамережу для завдання ударів по українських територіях.