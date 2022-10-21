Стали відомі деталі нового вибуху на росії

https://racurs.ua/ua/n176005-staly-vidomi-detali-novogo-vybuhu-na-rosiyi-foto-video.html

Ракурс

У Білгородській області рф снаряд потрапив до лакофарбового заводу. Над містом піднявся стовп чорного диму, чути вибухи.

Сталася пожежа внаслідок прямого влучання снаряда. За попередніми даними, є одна постраждала. Бригада медиків вже доставляє її до лікарні. Всі оперативні служби знаходяться на місці. Більш детальна інформація буде пізніше, — написав у своєму каналі в Telegram губернатор області В’ячеслав Гладков.

На відео, яке публікують очевидці, чути вибухи, видно стовп чорного диму.

Вранці 21 жовтня Гладков також розповів, що під «масований обстріл ЗСУ» потрапило село Муром Шебекинського міського округу — постраждали нібито тільки «соціальні цивільні об'єкти: школа, дитячий садок та приватні житлові будинки».