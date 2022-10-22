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Обломки российской ракеты, обнаруженные в Киевской области, фото: Андрей Небитов

Обломки сбитой ракеты с 400-килограммовым зарядом обнаружили в Киевской области (ФОТО)

22 окт 2022, 14:26
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Уламки російської ракети із бойовим зарядом у 400 кг, збитої українськими силами протиповітряної оборони, сьогодні, 22 жовтня, виявили в одному з районів Київщини.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, опублікувавши відповідні фотознімки.

Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Ракету збили над лісовою зоною та полем. Бойовий заряд становить 400 кг, — зазначив Нєбитов. — Дякуємо Силам протиповітряної оборони за ефективну ліквідацію цієї смертоносної зброї агресорів!

Уламки російської ракети, виявлені на Київщині, фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, рашисти сьогодні знову здійснили масовану ракетну атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Источник: Ракурс


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