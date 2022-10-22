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Окончательно запрещена деятельность 12 пророссийских партий, фото: СБУ

12 пророссийских партий окончательно запретили в Украине

22 окт 2022, 14:00
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В Україні за ініціативи СБУ остаточно заборонили діяльність вже 12 проросійських партій.





Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.

Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу «Соціалістичної партії України» і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що рішення про заборону функціонування цієї партії ухвалене на підставі указу президента та рішення РНБО.

В їх основі — докази деструктивної діяльності партії, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці, — наголошують у спецслужбі.

Окрім Соцпартії, в Україні раніше заборонили діяльність таких політсил:

  • «Опозиційний блок»;
  • «Соціалісти»;
  • партія «Справедливості та розвитку»;
  • «Наші»;
  • «Держава»;
  • «Блок Володимира Сальдо»;
  • «Ліва опозиція»;
  • «Партія Шарія»;
  • «Союз лівих сил»;
  • «Опозиційна платформа — За життя»;
  • «Прогресивна соціалістична партія України».

У СБУ наголошують, що в ході слідчо-оперативних дій доведено безпосередню участь представників цих політсил у:

  • встановленні окупаційного режиму на захоплених рф територіях України;
  • ​організації та проведенні на цих територіях фейкових «референдумів».

Зазначається, що від початку широкомасштабного вторгнення рф за фактами діяльності функціонерів цих політсил слідчі СБУ:

  • розпочали понад 80 досудових розслідувань, зокрема і щодо депутатів рад різного рівня;
  • у межах цих проваджень оголосили 37 підозр.

Окремі фігуранти цих проваджень переховуються від правосуддя, у тому числі на території рф, — додають в СБУ.

Источник: Ракурс


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