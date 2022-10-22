12 пророссийских партий окончательно запретили в Украине

Окончательно запрещена деятельность 12 пророссийских партий, фото: СБУ

https://racurs.ua/n176025-12-prorossiyskih-partiy-okonchatelno-zapretili-v-ukraine.html

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В Україні за ініціативи СБУ остаточно заборонили діяльність вже 12 проросійських партій.

Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.

Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу «Соціалістичної партії України» і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що рішення про заборону функціонування цієї партії ухвалене на підставі указу президента та рішення РНБО.

В їх основі — докази деструктивної діяльності партії, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці, — наголошують у спецслужбі.

Окрім Соцпартії, в Україні раніше заборонили діяльність таких політсил:

«Опозиційний блок»;

«Соціалісти»;

партія «Справедливості та розвитку»;

«Наші»;

«Держава»;

«Блок Володимира Сальдо»;

«Ліва опозиція»;

«Партія Шарія»;

«Союз лівих сил»;

«Опозиційна платформа — За життя»;

«Прогресивна соціалістична партія України».

У СБУ наголошують, що в ході слідчо-оперативних дій доведено безпосередню участь представників цих політсил у:

встановленні окупаційного режиму на захоплених рф територіях України;

​організації та проведенні на цих територіях фейкових «референдумів».

Зазначається, що від початку широкомасштабного вторгнення рф за фактами діяльності функціонерів цих політсил слідчі СБУ:

розпочали понад 80 досудових розслідувань, зокрема і щодо депутатів рад різного рівня;

у межах цих проваджень оголосили 37 підозр.