12 проросійських партій остаточно заборонили в Україні

12 проросійських партій остаточно заборонили в Україніhttps://racurs.ua/ua/n176025-12-prorosiyskyh-partiy-ostatochno-zaboronyly-v-ukrayini.htmlРакурс
В Україні за ініціативи СБУ остаточно заборонили діяльність вже 12 проросійських партій.
Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.
Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу «Соціалістичної партії України» і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що рішення про заборону функціонування цієї партії ухвалене на підставі указу президента та рішення РНБО.
В їх основі — докази деструктивної діяльності партії, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці, — наголошують у спецслужбі.
Окрім Соцпартії, в Україні раніше заборонили діяльність таких політсил:
- «Опозиційний блок»;
- «Соціалісти»;
- партія «Справедливості та розвитку»;
- «Наші»;
- «Держава»;
- «Блок Володимира Сальдо»;
- «Ліва опозиція»;
- «Партія Шарія»;
- «Союз лівих сил»;
- «Опозиційна платформа — За життя»;
- «Прогресивна соціалістична партія України».
У СБУ наголошують, що в ході слідчо-оперативних дій доведено безпосередню участь представників цих політсил у:
- встановленні окупаційного режиму на захоплених рф територіях України;
- організації та проведенні на цих територіях фейкових «референдумів».
Зазначається, що від початку широкомасштабного вторгнення рф за фактами діяльності функціонерів цих політсил слідчі СБУ:
- розпочали понад 80 досудових розслідувань, зокрема і щодо депутатів рад різного рівня;
- у межах цих проваджень оголосили 37 підозр.
Окремі фігуранти цих проваджень переховуються від правосуддя, у тому числі на території рф, — додають в СБУ.