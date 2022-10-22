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Ракурс
росія знову завдала ракетної атаки по Волині, фото: «Слово і Діло»

Рашисти вдруге за день атакували ракетами Волинь

22 жов 2022, 13:37
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Волинська область сьогодні, 22 жовтня, була вдруге за день атакована російськими ракетами.





Зафіксовано повторний приліт по об'єкту енергетичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Попередньо — постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється. Наразі працюють усі відповідні служби, — зазначив Погуляйко і закликав не публікувати у соцмережах фото та відеоматеріалів із наслідками атаки.

Вранці, близько 9.00, росіяни завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури у містах Луцьк та Ковель Волинської області. Внаслідок атак у цих містах частково зникло електро- та водопостачання. Наразі в Луцьку вже відновили роботу головних насосних станцій.

У Луцьку також повідомлялося про одного пораненого внаслідок ранкової атаки та пошкодження ударною хвилею приватного будинку.

Близько 12.20 місцеві ЗМІ повідомили, що в Ковелі знову пролунали вибухи.

Джерело: Ракурс


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