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Ракурс
Викид аміаку загрожує волинянам, фото: ChatGPT

Загроза викиду аміаку виникла на Волині через російську атаку

16 жов 2026, 11:38
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На Волині у селищі Маневичі через російську атаку виникла загроза аварійної ситуації на одному з місцевих підприємств, яка може призвести до викиду аміаку в атмосферу.

Місцевих жителів закликають дотримуватися правил безпеки та стежити за офіційними повідомленнями. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив селищний голова Олександр Гаврилюк.

Аміак — небезпечна хімічна речовина з різким запахом, яка може спричинити подразнення очей, органів дихання та отруєння, — наголошує селищний голова.

Місцевих жителів закликають у разі викиду аміаку:

  • негайно зайти до найближчого приміщення, щільно зачинити вікна, двері та вентиляційні отвори, а також вимкнути вентиляцію та кондиціонери, які подають повітря ззовні;
  • за можливості перебувати на нижніх поверхах будівель, оскільки газоподібний аміак легший за повітря;
  • захистити органи дихання спеціальним протигазом або, за його відсутності, вологою тканинною пов’язкою;
  • не виходити на вулицю без нагальної потреби. У разі оголошення евакуації рухатися визначеним маршрутом, дотримуючись вказівок рятувальників;
  • якщо потрібно самостійно залишити зону хімічного забруднення, рухатися перпендикулярно до напрямку вітру;
  • особливу увагу приділити безпеці дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

У разі появи різкого запаху аміаку, кашлю, сльозотечі або утруднення дихання негайно залиште небезпечну зону, якщо це можна зробити безпечно, та зверніться по медичну допомогу, — наголошує Гаврилюк.

Очільник Волинської ОВА Роман Романюк у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російської атаки по Маневичах загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД», ще восьмеро — травмовані.

Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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