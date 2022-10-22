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Ракурс
Укріплення «вагнерівців» на Донбасі показали на фото з космосу

Укріплення «вагнерівців» на Донбасі показали на фото з космосу

22 жов 2022, 12:36
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Росіяни бояться наступу ЗСУ на Донбасі і зводять оборонні споруди. Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки російських укріплень поблизу тимчасово окупованого росією міста Гірське Луганської області.





На фотографіях CNN показані майже двокілометрове укріплення, які складаються з чотирьох рядів протитанкових надовб (бетонних конструкцій у вигляді піраміди). За лініями протитанкових укріплень облаштований великий рів.

Укріплення «вагнерівців» на Донбасі показали на фото з космосу

Росіяни сподіваються, що протитанкові надовби перешкодять просуванню на схід українських танків та іншої техніки під час звільнення Луганщини від окупантів.

Російські ЗМІ повідомили, що до робіт залучені російські найманці з так званої приватної військової компанії «Вагнера». До будівництва укріплень залучили інженерні машини — навісні роторні траншейні екскаватори поперечного копання.

Російські пропагандисти заявляли, що це «друга лінія оборони» на випадок, якщо українські війська спробують прорватися в цьому районі.

Хоча укріплення могло б допомогти захиститися від фронтальної атаки, ніщо не заважає українським силам просто об’їжджати укріплення, які простягаються лише на 1,6 км, — пише CNN.

Росіяни переконують, що лінію оборони обладнають від російсько-українського кордону до Кремінної, а потім на південь до Світлодарська. Це понад 200 км. Аналіз знімків показує, що зараз довжина російських укріплень в районі населеного пункту Гірське складає лише 1,6 км.

Укріплення «вагнерівців» на Донбасі показали на фото з космосу

CNN зазначає, що копали траншеї у два етапи: почали 25 вересня, а повторна спроба припала орієнтовно на перший тиждень жовтня.

Додаткові супутникові знімки, які розглянули у CNN, не показали будь-яких будівельних робіт уздовж цієї запланованої «лінії оборони» окупаційних військ на Донбасі.

Джерело: Ракурс


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