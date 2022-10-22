33 ракети і влучання по енергосистемі - ворог додав нам злості, яка додасть нам сили

https://racurs.ua/ua/n176022-33-rakety-i-vluchannya-po-energosystemi-vorog-dodav-nam-zlosti-yaka-dodast-nam-syly.html

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22 жовтня о 7.00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України.

Атаковано об'єкти критичної інфраструктури в різних областях держави.

Повітряні сили розповіли, що ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

Крім того, рашисти атакували Україну із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр». Усього відбулося 16 пусків.

В зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено 18 крилатих ракет ворога:

13 Х-101/Х-555;

5 «Калібр».

Сьогоднішні ракетні атаки на енергетичні об'єкти на заході країни такі ж самі або можуть перевищувати наслідки обстрілів 10−12 жовтня, повідомили в «Укренерго».

У Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях вимушено обмежили енергопостачання.

Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками.