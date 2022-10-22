Ракетна атака 22 жовтня - що відомо

https://racurs.ua/ua/n176021-raketna-ataka-na-ukrayinu-22-jovtnya-scho-vidomo.html

Ракурс

Російські воєнні злочинці уранці 22 жовтня здійснили нову масштабну ракетну атаку по Україні.

«Ракурс» повідомляв про прильоти у великих містах на заході України. У них частково зникло світло. Ракети влучили у Луцьк, Ковель, Хмельницький, Рівне.

У Луцьку всі котельні призупинили роботу, отже, по місту ніде немає гарячої води. Причина — щоб мінімізувати вплив на енергетичні мережі. Відновити подачу гарячої води обіцяють тоді, коли стабілізують енергетичний баланс.

Крім того, декілька ракет, що летіли на Київ, збили сили ППО в області, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На Одещині ворог також завдав два ракетних удари по об'єкту енергетичної інфраструктури області — у декількох населених пунктах Одеського району немає світла. «Укренерго» та ДТЕК роблять усе, щоб у найкоротший строк відновити роботу електромереж.

Зазнали ударів також енергетичні об'єкти на Кіровоградщині — в області уже є відключення світла.

Ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах Кіровоградської області, — повідомив голова ОВА Андрій Райкович і закликав жителів області та підприємців обмежити споживання електроенергії.

Голова Сумської ОДА Живицький заявив, що внаслідок ранкових ударів по об'єктах інфраструктури України, сьогодні варто очікувати перебої з електроенергією.

У Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях критично збільшилося споживання електроенергії — тому в «Укренерго» розпочинають тимчасові відключення електрики.

«Укрзілазниця» повідомила, що у зв’язку з ворожою атакою енергетичної інфраструктури суботнім ранком, деякі ділянки лишаються знеструмленими, відтак поїзди слідують під резервними тепловозами.

З-поміж 55 поїздів, що наразі в дорозі, із затримкою на півгодини прямують рейси:

№ 81 Київ — Ужгород;

№ 1 Харків — Івано-Франківськ;

№ 119 Запоріжжя — Львів;

№ 755 Київ — Луцьк.

У відомстві нагадали, що під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їх наявності, пасажири очікують в укриттях. В разі спізнення на рейс через тривогу, дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд у тому ж напрямку.

За вчасністю руху вашого рейсу можна слідкувати на порталі uz-vezemo.com (https://uz-vezemo.com/), а онлайн-табло наших вокзалів доступні у застосунку та чат-боті (https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot).