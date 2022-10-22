Рашисти вдарили по заходу України - вибухи знеструмили кілька міст

https://racurs.ua/ua/n176018-rashysty-vdaryly-po-zahodu-ukrayiny-vybuhy-znestrumyly-kilka-mist.html

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Російські нацисти уранці 22 жовтня вдарили по декількох великих містах на заході України. У них частково зникло світло.

У Луцьку військові рф завдали удару по об‘єкту енергетики, повідомив міський голова Поліщук. На місці працюють рятувальники. Лучан просять запастися водою.

Лучани повідомляють про два вибухи у північній частині міста. У ній локалізовано декілька енергетичних та промислових об'єктів.

Удар ракетою стався і в Ковелі — залізничному вузлі.

Внаслідок вибухів у Луцьку пошкоджено також приватний будинок, повідомив міський голова Поліщук.

Одна людина отримала опіки. За попередньою інформацією загиблих немає.

У Рівненській ОВА також підтвердили декілька влучань — у частині міста зникло світло.

На Київщині та Львівщині влада підтвердила роботу протиповітряної оборони. Ракету окупантів збили над одним із районів Київщини. Потерпілих та руйнувань немає, уламки впали на територію лісового масиву, — очільник обласної поліції Нєбитов.

Над Чернівецькою областю український винищувач збив ракету росіян. Вона впала у водойму.

На Хмельниччині, після вибуху зникла електроенергія. Міськрада закликає мешканців набрати воду. В Хмельницькому ударною хвилею пошкоджено приватний будинок. Одна цивільна особа отримала опіки, повідомив міський голова.

В Одеській області є збиття та влучання. Також вибухи пролунали у Черкаській області.

«Укренерго» повідомляє, що сьогодні зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. В цих регіонах вимушено обмежать споживання.

Мешканців просять максимально економити електроенергію.