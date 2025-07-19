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рф атакувала Україну понад 300 дронами та більш ніж 30 ракетами

рф атакувала Україну понад 300 дронами та більш ніж 30 ракетами

19 лип 2025, 09:58
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Терористи з рф атакувала Україну понад 300 дронами та більш ніж 30 ракетами.

Про це уранці 19 липня повідомив Володимир Зеленський. Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська та Житомирська області.

У Сумах пошкодили критичну інфраструктуру — без електропостачання залишилися кілька тисяч сімей.

Джерело: Ракурс


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