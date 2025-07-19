Трамп подав позов проти The Wall Street Journal та її власників

https://racurs.ua/ua/n207907-tramp-podav-pozov-proty-the-wall-street-journal-ta-yiyi-vlasnykiv.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп подав позов до федерального суду Маямі проти газети The Wall Street Journal та її власників.

Він звинувачує видання у наклепі через матеріал, у якому його ім’я фігурує в контексті привітання з днем народження, адресованого відомому сексуальному злочинцеві Джеффрі Епштейну у 2003 році.

Напередодні WSJ оприлюднило статтю про низку листів, які нібито надійшли Епштейну до його 50-річчя. За інформацією газети, серед них була й записка з ім’ям Трампа, із малюнком оголеної жінки і фразою:

У нас є дещо спільне, Джеффрі.

Трамп звинуватив редакцію у фальсифікації та вимагає компенсацію щонайменше у 20 мільярдів доларів.

Газета повідомила, що отримала доступ до деяких файлів, пов’язаних зі скандально відомим фінансистом Джеффрі Епштейном. З них стало відомо, що в 2003 році його помічниця Гіслейн Максвелл, яка зараз відбуває термін за пособництво сексуальній експлуатації Епштейном неповнолітніх, зібрала на честь 50-річчя свого боса альбом з привітаннями від його друзів. Один з листів був від Дональда Трампа. Як повідомляється, привітання від майбутнього президента складалося з декількох рядків машинописного тексту, обрамлених силуетом повністю оголеної жінки. З Днем Народження — і нехай кожен день буде ще одним чудовим секретом, — такими словами закінчувався лист Трампа, підпис якого стояв на зображенні в інтимному місці. Трамп негайно відреагував на статтю, заявивши, що він не писав цього листа, і що він і його прессекретар Керолайн Левітт попереджали власника WSJ Руперта Мердока і головного редактора Емму Такер, щоб вони не публікували документ, «тому що він є підробкою». Це не я. Це фейк. Це фейк з The Wall Street Journal. Я в житті не написав жодної картини. Я не малюю жінок. Це не моя мова. Це не мої слова, — заявив президент США у дописі Трампа в Truth Social.

На захист свого боса став і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Прошу вибачення за вислів, але ця історія — повне і абсолютне лайно. The WSJ має бути соромно за її публікацію. Де цей лист? Ви здивуєтеся, якщо дізнаєтеся, що вони нам його навіть не показали перед публікацією? Невже хтось щиро вірить, що це схоже на Дональда Трампа? — написав Венс.

Історія питання

Трамп у липні доручив розсекретити свідчення великого журі у справі Джеффрі Епштейна.

З огляду на надмірну увагу, яку привертає справа Джеффрі Епштейна, я доручив генеральному прокурору Пем Бонді подати всі відповідні матеріали великого журі за умови схвалення суду. Ця АФЕРА, організована демократами, має бути негайно припинена, — написав Трамп у Truth Social.

Мінʼюст США нещодавно заявив, що не виявив доказів на підтримку конспірологічних версій, що повʼязані зі справою Епштейна та його оточення. Однак це викликало сумніви, зокрема серед прихильників Трампа.