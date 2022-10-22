Укрепления «вагнеровцев» на Донбассе показали на фото из космоса

https://racurs.ua/n176023-ukrepleniya-vagnerovcev-na-donbasse-pokazali-na-foto-iz-kosmosa.html

Ракурс

Росіяни бояться наступу ЗСУ на Донбасі і зводять оборонні споруди. Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки російських укріплень поблизу тимчасово окупованого росією міста Гірське Луганської області.

На фотографіях CNN показані майже двокілометрове укріплення, які складаються з чотирьох рядів протитанкових надовб (бетонних конструкцій у вигляді піраміди). За лініями протитанкових укріплень облаштований великий рів.

Росіяни сподіваються, що протитанкові надовби перешкодять просуванню на схід українських танків та іншої техніки під час звільнення Луганщини від окупантів.

Російські ЗМІ повідомили, що до робіт залучені російські найманці з так званої приватної військової компанії «Вагнера». До будівництва укріплень залучили інженерні машини — навісні роторні траншейні екскаватори поперечного копання.

Російські пропагандисти заявляли, що це «друга лінія оборони» на випадок, якщо українські війська спробують прорватися в цьому районі.

Хоча укріплення могло б допомогти захиститися від фронтальної атаки, ніщо не заважає українським силам просто об’їжджати укріплення, які простягаються лише на 1,6 км, — пише CNN.

Росіяни переконують, що лінію оборони обладнають від російсько-українського кордону до Кремінної, а потім на південь до Світлодарська. Це понад 200 км. Аналіз знімків показує, що зараз довжина російських укріплень в районі населеного пункту Гірське складає лише 1,6 км.

CNN зазначає, що копали траншеї у два етапи: почали 25 вересня, а повторна спроба припала орієнтовно на перший тиждень жовтня.

Додаткові супутникові знімки, які розглянули у CNN, не показали будь-яких будівельних робіт уздовж цієї запланованої «лінії оборони» окупаційних військ на Донбасі.