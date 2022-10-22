Рашисты второй раз за день атаковали ракетами Волынь

россия снова осуществила ракетную атаку по Волыни, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n176024-rashisty-vtoroy-raz-za-den-atakovali-raketami-volyn.html

Ракурс

Волинська область сьогодні, 22 жовтня, була вдруге за день атакована російськими ракетами.

Зафіксовано повторний приліт по об'єкту енергетичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Попередньо — постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється. Наразі працюють усі відповідні служби, — зазначив Погуляйко і закликав не публікувати у соцмережах фото та відеоматеріалів із наслідками атаки.

Вранці, близько 9.00, росіяни завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури у містах Луцьк та Ковель Волинської області. Внаслідок атак у цих містах частково зникло електро- та водопостачання. Наразі в Луцьку вже відновили роботу головних насосних станцій.

У Луцьку також повідомлялося про одного пораненого внаслідок ранкової атаки та пошкодження ударною хвилею приватного будинку.

Близько 12.20 місцеві ЗМІ повідомили, що в Ковелі знову пролунали вибухи.