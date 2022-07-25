Шарій та соціалісти оскаржують свою заборону в апеляції

https://racurs.ua/ua/n173040-shariy-ta-socialisty-oskarjuut-svou-zaboronu-v-apelyaciyi.html

Ракурс

Партія Шарія та Соціалістична партія України подали до Верховного Суду апеляційні скарги на рішення про свою заборону.

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Про це свідчать ухвали Верховного суду, повідомили в русі «Чесно».

За скаргою Партії Шарія суд ухвалив відкрити апеляційне провадження, відправити Міністерству юстиції матеріали для підготовки відзиву, а також витребував матеріали справи у Восьмого апеляційного адміністративного суду, який і приймав рішення про заборону партії. Дату засідання наразі не призначено.

Що стосується Соціалістичної партії України, то суд залишив апеляційну скаргу без руху через низку зауважень. Так, у скарзі не вказано всіх необхідних реквізитів та не конкретизовано, «у чому саме полягало порушення норм права та яким чином такі порушення вплинули на законність та обґрунтованість оскарженого судового рішення, і чому ці порушення можуть бути підставою для скасування апеляційним судом рішення суду першої інстанції».

Суд ухвалив надати СПУ десять днів для усунення недоліків.

20 червня восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Мін’юсту про заборону «Опозиційної платформи — За життя». Згодом ця проросійська структура також оскаржила заборону.

В Україні суд заборонив діяльність Комуністичної партії, «Опозиційного блоку», партій «Соціалісти», «Наші», «Держава», «Ліва опозиція», «Партія Шарія», «Блок Володимира Сальдо», «Соціалістичної партії України» та партії Справедливого розвитку.

14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій. Закон розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Серед підстав, зокрема — виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії росії проти України як внутрішнього конфлікту чи громадянської війни.

Суд у Львові 14 червня ухвалив рішення заборонити партію «Наші». Її головою є колишній народний депутат Євген Мураєв.