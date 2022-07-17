ОПЗЖ оскаржила свою заборону в суді. Фото:

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«Опозиційна платформа — За життя» оскаржила в апеляційному порядку рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня.

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Тоді служителі Феміди заборонили в Україні діяльність цієї партії, а все її майно ухвалили передати у власність держави. Апеляційну скаргу розглядатиме Касаційний адмінсуд. Він ухвалить остаточне рішення. Про це 17 липня повідомила представник Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.

Відповідно до статті 289−3 КАСУ апеляційні скарги в цій категорії справ підлягають розгляду Касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження. Рішення КАС Верховного суду, як суду апеляційної інстанції, є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає, — зазначила вона.

Нагадаємо, 20 червня восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Мін’юсту про заборону «Опозиційної платформи — За життя». Державі відійдуть й все майно та активи обласних, міських і районних організацій партії, а також первинних осередків та інших структурних утворень.

Також в Україні заборонили діяльність Комуністичної партії, «Опозиційного блоку», партій «Соціалісти», «Наші», «Держава», «Ліва опозиція», «Партія Шарія», «Блок Володимира Сальдо», «Соціалістичної партії України» та партії Справедливого розвитку.