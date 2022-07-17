У Британії заявили про готовність до війни з росією. Фото:

https://racurs.ua/ua/n172765-u-brytaniyi-zayavyly-pro-gotovnist-do-viyny-z-rosiieu.html

Ракурс

Велика Британія готові до війни з російською федерацією.

.

Британські військові літаки й пілоти готові до війни з країною-агресором, якщо вона становитиме загрозу Лондону або його союзникам. Про це заявив командувач Королівськими військово-повітряними силами Великої Британії Майк Вінґстон в ефірі Sky News.

За словами військового, рф стає «усе більш агресивною», і «ми повинні бути готовими до цього і того, що, на мій погляд, є найбільш важливим уроком для європейської безпеки, який випливає з цього вторгнення (в Україну)». У Лондоні вважають, що росія — це найбільш нагальна загроза британській та європейській безпеці.

Просто гляньте на її дії не лише в Україні, а й у Грузії до того… Не сумніваюсь, що ми тренуємось, аби бути готовими саме до цієї чіткої та наявної загрози. Ми, звісно ж, сподіваємось, що до цього не дійде і достатньо лише стримування, але якщо настане день, коли росія здійснить агресію проти держави НАТО, ми будемо готові, — зазначив Вінґстон.

Командувач відзначив, що Велика Британія разом із партнерами щодня працює і здійснює щоденну підготовку, що дає їхнім силам «перевагу в ближньому бою».

Нагадаємо, у розвідці Великої Британії розповіли про головні проблеми російської авіації. Наголосили, що рф використовує пілотів-найманців ПВК «Вагнера», оскільки має нестачу з належно підготованим особовим складом та бойові втрати.

Джерело: Sky News