Джонсон - Поступки росії здатні привести до катастрофи

https://racurs.ua/ua/n171952-djonson-postupky-rosiyi-zdatni-pryvesty-do-katastrofy.html

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон застеріг партнерів від будь-яких поступок росії, стверджуючи, що вони здатні привести до катастрофи.

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Прем'єр-міністр занепокоєний тим, що це може бути не в центрі уваги всіх через… деякі з тих глобальних проблем, з якими ми стикаємося, не в останню чергу щодо інфляції в усьому світі, — цитує представника уряду The Independent.

За словами прем'єра, поступки «можуть сприйматися як винагорода за необґрунтовану агресію» і «підбадьорять не тільки росію, але і її союзників, це впливатиме на безпеку Британії та нашу економіку».

Ми не повинні дозволяти нікому повірити, що поступки Путіну призведуть до чогось іншого, крім катастрофи, — процитував він Джонсона.

Раніше після несподіваного візиту до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським британський прем'єр застеріг світ від «втоми від України». Він також попередив, що британцям потрібно «налаштуватися на довгу війну», оскільки президент рф владімір путін вдається до кампанії виснаження.

Також Джонсон пообіцяв забезпечити нову політичну, військову та фінансову підтримку з боку міжнародної спільноти України.